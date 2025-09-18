منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

حثت منظمات إغاثية دولية، قادة العالم على تكثيف جهودهم لإنهاء الحرب في قطاع غزة، محذرةً من أن استمرار التقاعس سيودي بحياة المزيد من الأشخاص.

وقالت المنظمات في بيان أصدرته منظمة «أنقذوا الأطفال»، نيابة عن أكثر من 20 وكالة إغاثة رئيسة تعمل في غزة: «يجب على الدول استخدام كل أداة سياسية واقتصادية وقانونية متاحة لها للتدخل».

وأضاف البيان، مستشهداً بالضربات الإسرائيلية اليومية على مدينة غزة: «دول العالم تفشل في التصرف، يتم تجاهل الحقائق، تهمل الشهادات، ويقتل المزيد من الناس كنتيجة مباشرة لذلك».

وقالت المنظمات إن «الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتعامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي على أنها اختيارية».

وجاء في البيان «لا شك أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة بأنها اختبار للإنسانية. ونحن نفشل، نفشل أمام شعب غزة، ونفشل في واجبنا الأخلاقي الجماعي».

ونشر النداء بعد يوم من توصل لجنة خبراء حقوق الإنسان التي عينتها الأمم المتحدة، إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة كانت تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني وترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقالت منظمات الإغاثة إن المجتمع الدولي تجاهل الحقائق وروايات شهود العيان، تاركاً المدنيين يواجهون ظروفاً متدهورة.

وجاء في البيان «لقد التقينا بعائلات تأكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، وتغلي أوراق الشجر كوجبة لأطفالها».

وأضاف البيان أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين فقدوا أطرافهم في عمليات القصف الإسرائيلي.