ما أهداف اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؟

صدر بيان مشترك بشأن زيارة الدولة التي قام بها رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية ، فيما يلي نصه:

تلبية لدعوة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قام رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 1447/3/25هـ الموافق 2025/9/17م.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء الباكستاني في قصر اليمامة بالرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، وفي بداية المباحثات طلب رئيس الوزراء الباكستاني نقل تحياته وأطيب تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وانطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء باكستان بالتوقيع على "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" والتي تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره وتقديره لولي العهد، على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لرئيس الوزراء في باكستان والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق.