ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية. وكان شريف وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض وذلك في زيارة رسمية. ومنذ أيام، التقى ولي العهد برئيس الوزراء الباكستاني، في العاصمة القطرية الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، وجرى في اللقاء بحث آفاق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.



