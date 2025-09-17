قطر: خرق نتنياهو للقانون الدولي لن يستمر دون حساب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت قطر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول "تبرير فشله" بعد الهجوم الجوي على الدوحة، مؤكدة أن "خرقه للقانون الدولي دون حساب لن يستمر".

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، في إحاطته الصحفية الأسبوعية بالدوحة.

وكان الأنصاري يرد على سؤال "حول ما صرح به رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الاثنين من أن الهجوم على قطر لم يفشل وأنه كان بمثابة رسالة تم إيصالها"، وفق ما ورد في بيان للخارجية القطرية.

وأجاب الأنصاري على السؤال بالقول: "تعودنا على رئيس الوزراء الإسرائيلي محاولاته تعليق وتبرير فشله بعد كل فشل يقع فيه بسبب سياساته المتهورة، لذلك جاءت رسالته بهذا الشكل".

وأضاف: "أيضا نريد أن نرسل له رسالة وهي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر".

الأنصاري شدد على أن "القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة (الاثنين) مثلت رسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على دولة قطر أمر مرفوض بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية بشكل عام".

وأشار إلى أن "بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الاستثنائية التي عقدت بالدوحة أمس (الاثنين، على مستوى القادة) تضمن إجراءات واضحة في إطار التعامل مع هذا الاعتداء، وأن رسالة التضامن هذه كانت مهمة، وكان لها صداها الدولي".

وأكمل أن "بيان المجلس أشار بوضوح إلى آلية هي من الآليات الطبيعية للمجلس عندما تتعرض إحدى دوله للعدوان، وهو ما يشكل خطوة مهمة جدا في إطار التأكيد على مواقف مجلس التعاون فيما يتعلق بالاعتداء على أي من أعضائه من قبل أي طرف خارجي".

وأضاف الأنصاري: "لذلك نحن نقدر هذا الموقف بلا شك، وأن الإجراءات على المستوى التنفيذي ستكون خلال الأيام القادمة".

ودعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، في بيان عقب اجتماع استثنائي لقادة الخليج على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك يسبقه اجتماع عسكري.

وأوضح بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك يهدف إلى "تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".

وفي معرض رده على سؤال عن قرب توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة، قال الأنصاري إن "هذا الأمر يتم التواصل بشأنه بين البلدين منذ وقت طويل، وإنه في إطار التجهيز"، وفق البيان.

وأكد أن "العلاقة الدفاعية بين قطر والولايات المتحدة كانت دائما قوية، وخاصة في السنوات الماضية، وأنها تزداد بينهما بشكل قوي، ما يمثل فصلا آخر من التعاون الثنائي"، لكنه نبه إلى أنه "ليست لديه التفاصيل الفنية بشأن اتفاقية الدفاع المحتملة بين البلدين".

وأوضح الأنصاري أن "الجهود ما زالت مستمرة للوصول لهذا الاتفاق الدفاعي، الذي كان جزءا من النقاش خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إلى الدوحة".

ولفت إلى أن قطر لا تتعامل في علاقاتها الثنائية القوية بالولايات المتحدة مع التقارير الإعلامية، وإنما عبر المصادر الرسمية، مشيرا إلى أن هناك تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية في هذا الإطار، وهناك تواصل حثيث مع الطرف الأمريكي.

وتابع قائلا: "إنها رسالة واضحة للجميع بأن الموقف الأمريكي واضح حيال الاعتداء على دولة هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وبلا شك فإن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار".

وفيما يتعلق بوساطة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، قال الأنصاري إنها "لا تبدو واقعية في الوقت الحالي، خاصة أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يريد أن يغتال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة".

وجدد الأنصاري التأكيد أن "قطر منصبة حاليا بشكل كامل في التركيز على الدفاع عن سيادتها الوطنية والرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر عليها، وعلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره عليها، وكذلك على مساءلة أولئك الذين تسببوا فيه".

ولفت إلى أن "كل الاعتبارات السياسية الأخرى هي الآن في الصف الثاني أمام هذا الوضع الذي نتعامل معه اليوم".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة " حماس " بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.

المصدر : وكالات