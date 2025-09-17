الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

حذر الاتحاد الأوروبي أمس، من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة على إثر الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، ما سيؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العانوني، في تصريح للصحفيين بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل: إن «أي تدخل عسكري من جانب إسرائيل سيؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل والنزوح وقد أوضحنا أن ذلك سيفاقم أيضاً الوضع الإنساني الكارثي القائم بالفعل فضلاً عن أنه يهدد حياة الأسرى».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي دأب على حث إسرائيل على عدم تكثيف عملياتها في مدينة غزة.