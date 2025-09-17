سكان إسرائيل 10.148 مليون نسمة و 79 ألفاً هاجروا عكسياً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن عدد سكان إسرائيل ارتفع بنحو 101,000 نسمة ليصل إلى 10.148 مليون نسمة منذ رأس السنة العبرية الماضي، مواصلًا بذلك اتجاهًا تباطؤيًا مستمرًا منذ عدة سنوات.

ويمثل هذا النمو بنسبة 1% انخفاضًا عن نسبة 1.2% المسجلة العام الماضي و1.6% المسجلة العام الذي سبقه.

كما تُظهر البيانات أن 25,000 مهاجر جديد فقط وصلوا إلى إسرائيل، بانخفاض عن 33,000 مهاجر العام الماضي و46,000 مهاجر العام الذي سبقه.

بإضافة 21,000 إسرائيلي عادوا من الخارج، و5,000 آخرين هاجروا عبر إجراءات لم شمل العائلات، يبقى هذا الرقم أقل من حوالي 79,000 إسرائيلي هاجروا إلى الخارج خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقًا لشبكة CBS.

وأفاد المكتب بولادة 179,000 طفل، بانخفاض عن 183,000 طفل في العام الماضي. ولكن على الجانب الآخر، انخفض عدد الوفيات، الذي يقارب 50,000، من 55,000 حالة وفاة بين رأس السنة العبرية 2023 و2024.