ترامب يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة تأمل الحكومة البريطانية أن تتوج باتفاق تكنولوجي بمليارات الدولارات يؤكد متانة الروابط عبر الأطلسي.

وتستمر رحلة ترامب يومين، ترافقها عربات تجرها الخيول، وحرس شرف عسكري، وحفل عشاء فاخر في قلعة عمرها ألف عام.

وسيستضيف الملك تشارلز الثالث ترامب في قلعة وندسور اليوم الأربعاء، قبل محادثات مقررة في اليوم التالي مع رئيس الوزراء كير ستارمر في مقر الضيافة الريفي "تشيكرز".

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن الزيارة ستظهر أن "العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة هي الأقوى في العالم، قائمة على 250 عاما من التاريخ"، ومرتبطة بقيم مشتركة.

من جانبه، يتوقع البيت الأبيض أن تشهد الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وفق مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه.