أمير قطر خلال لقاء روبيو: مفاوضات غزة لا تبدو واقعية الآن بسبب نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالعاصمة الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقال الأنصاري، إن أمير البلاد بحث مع روبيو في الدوحة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة .

وأضاف "علاقاتنا مع الولايات المتحدة إستراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي ومصرون على الدفاع عن سيادتنا واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم".

وتابع الأنصاري "رسالتنا إلى (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر"، مشيرا إلى أن "المفاوضات (بشأن غزة) لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة".

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأميركي بجهود قطر لإنهاء الحرب على غزة غزة، وتعهّد بدعم أمنها بعد أسبوع من الهجوم الإسرائيلي في محاولة لاغتيال الوفد المفاوض في حركة حماس .

ووصل روبيو إلى الدوحة آتيا من إسرائيل، حيث التقى أمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ثم أجرى محادثات لم تتجاوز مدّتها الساعة، قبل أن يغادر.

وأوردت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن روبيو "شكر قطر على جهودها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مؤكدا قوة العلاقات بين واشنطن والدوحة.

اقرأ أيضا/ روبيو: لدينا نافذة زمنية قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق بشأن غـزة

وأضاف البيان أن روبيو "جدد الدعم الأميركي القوي لأمن قطر وسيادتها".

وأتت زيارة روبيو غداة القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة ودعت الدول إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل، عقب الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق.

وأعرب روبيو قبيل توجهه إلى قطر، عن تشاؤمه إزاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه شدّد على أن قطر تبقى الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في إنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثاني.

وخلال زيارته لإسرائيل، وعد روبيو بدعم أميركي "راسخ" لتحقيق أهداف إسرائيل في غزة، خصوصا للقضاء على حماس.

وقال روبيو للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى الدوحة من مطار "بن غوريون" بمدينة اللد "سنطلب من قطر الاستمرار في ما تفعله، ونحن نقدّر كثيرا الدور البنّاء الذي أدته في سبيل إنهاء هذه (الحرب)".

وأضاف "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك أم لا بعد ما حصل الأسبوع الماضي، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

المصدر : عرب 48