نيجيريا تعلن مقتل 8 «دواعش» بكمين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوجا (وكالات)

أعلن الجيش النيجيري، أمس، مقتل ثمانية مسلحين، بينهم قادة كبار، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، في ولاية غرب أفريقيا خلال كمين على طريق إمداد رئيس في شمال شرق البلاد. ووقع اشتباك في وقت مبكر من أمس الأول بالقرب من جارين جيوا على طريق باجا كروس كاوا في ولاية بورنو، وهي منطقة يستهدفها المسلحون بشكل متكرر بهدف تعطيل العمليات العسكرية.

وقال الجيش في بيان إن مقاتلي التنظيم الإرهابي حاولوا نصب كمين لدورية وتمكنت القوات من صد المهاجمين. وتسبب مسلحون من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش -ولاية غرب أفريقيا المنشق عنها في مقتل الآلاف ونزوح واسع النطاق وتفاقم الأزمة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا جراء هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين.