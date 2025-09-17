مصر تحذر من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أدانت مصر بشدة بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إنها تشكل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنطقة بكاملها. وحذرت مصر من «المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، وهي على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي، والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتماً بمصالح كافة الأطراف الإقليمية، والدولية دون استثناء». وحملت القاهرة «الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد شديد، وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة»، مطالبة بـ«ضرورة احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون». كما دعت لاتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإنقاذ حياة الفلسطينيين. وشددت مصر على «التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما تفرضه إسرائيل من حصار، ومجاعة على الشعب الفلسطيني في القطاع، منددة بما يصاحب العملية العسكرية من تشريد، وتنكيل بالسكان الفلسطينيين في القطاع».