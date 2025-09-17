ترامب: دمرنا قاربا فنزويليا ثالثا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دمرت قاربا فنزويليا ثالثا مؤكدا لصحافيين "في الواقع، قضينا على ثلاثة قوارب، وليس اثنين، لكنكم رأيتم اثنين".

كان ترامب يتحدث عن الضربتين اللتين نفذتهما القوات الأميركية ضد قوارب تقول واشنطن إنها تُستخدم لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال ردا على صحافي سأله عن الرسالة التي يريد توجيهها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "توقفوا عن إرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة".

لم تُقدم الحكومة الأميركية مزيدا من التفاصيل حول الموقع الدقيق أو تاريخ هذه الضربة الثالثة.

وأسفرت ضربة أميركية أولى ضد قارب، قال ترامب إنه تابع لتجار مخدرات، عن مقتل أحد عشر شخصا في الثاني من سبتمبر في منطقة البحر الكاريبي، حيث نشرت الولايات المتحدة قوات بدعوى مكافحة عصابات المخدرات.

ثم أعلن دونالد ترامب صباح الاثنين على منصته "تروث سوشيال" أن ضربة أخرى وقعت "في منطقة مسؤولية" القيادة العسكرية الأميركية لأميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال، في رسالة مصحوبة بمقطع فيديو يُظهر قاربا يشتعل، إن الضربة قتلت ثلاثة فنزويليين من "إرهابيي المخدرات".