لماذا سحبت سوريا سلاحها الثقيل من الجنوب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: سحبت القوات السورية أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري سوري وكالة فرانس برس الثلاثاء. وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري".

وأوضح أن العملية "بدأت منذ شهرين"، أي عقب أعمال العنف التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق فرانس برس بأن عملية سحب السلاح الثقيل شملت منطقة جنوب البلاد "وصولا إلى نحو 10 كلم جنوب دمشق".

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والتي أقيمت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

كذلك شنّت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال للتلفزيون الرسمي إن دمشق تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تخرج بموجبه إسرائيل من المناطق التي احتلتها عقب إطاحة الأسد. وقال الشرع في المقابلة: "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش".

وأضاف: "اعتبرت اسرائيل مع سقوط النظام، أن سوريا خرجت من هذا الاتفاق" في إشارة إلى اتفاق فض الاشتباك، وذلك "رغم أن سوريا من أول لحظة أبدت التزامها" به. وتابع: "الآن يجري التفاوض على الاتفاق الأمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر".