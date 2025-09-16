إسبانيا تشترط استبعاد إسرائيل للمشاركة في "يوروفيجن 2026"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025، اعتزامها الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، إن لم يتم استبعاد إسرائيل منها.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، الثلاثاء، عن رئيسها خوسيه بابلو لوبيز، قوله إن قرار الانسحاب من "يوروفيجن 2026" في حال مشاركة إسرائيل، جرى التصويت عليه والموافقة داخل مجلس إدارة الهيئة.

وتضم مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، 15 عضواً من مختلف الأحزاب والانتماءات السياسية، ممثلين عن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم، وحزب الشعب المعارض، وشريك الائتلاف الحكومي، إضافة إلى 4 أحزاب سياسية أخرى.

وبموجب هذا القرار الإسباني، ارتفع عدد الدول التي قررت مقاطعة "يوروفيجن 2026" في حال استمرار مشاركة إسرائيل بالمسابقة، إلى 5 دول، وهي: آيسلندا، وإيرلندا، وهولندا، وسلوفينيا، إضافة إلى إسبانيا.

المصدر : التلفزيون العربي