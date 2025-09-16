روسيا: قصفنا محطة توزيع غاز في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائراتها المسيرة قصفت محطة توزيع غاز في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا.

ووصفت الوزارة المنشأة بأنها نقطة لسحب الغاز وتخزينه وتوزيعه تستخدمها الوحدات القتالية ووحدات الإسناد الخلفي الأوكرانية.

بدورها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت غارات على مواقع عدة.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مدنا أوكرانية أخرى في وسط وجنوب وشرق البلاد شهدت هجمات بستخدمت فيها أكثر من 100 طائرة مسيرة ونحو 150 قنبلة انزلاقية خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي أن شخصا واحدا قُتل في منطقة ميكولايف الجنوبية، فيما قال مسؤولون محليون إن شخصين أصيبا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.