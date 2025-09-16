ولي العهد يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية. حضر الاستقبال، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.



