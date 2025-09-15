بيان خليجي: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع

صدر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الدوحة، اليوم، بيان ختامي تناول تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.

وأكد البيان أن قادة دول المجلس قرروا عقد اجتماع عاجل في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد، في ضوء العدوان الإسرائيلي، مع توجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

ودعا المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي الآثم واتخاذ إجراءات رادعة تكفل احترام سيادة دولة قطر وحماية المدنيين.

وشدد البيان على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي دولة عضو يعد اعتداءً على جميع دول المجلس، وذلك استنادًا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

واختتم البيان بالتأكيد على التضامن الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي وحماية سيادتها.