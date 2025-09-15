ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية الخليجية

عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأس وفد المملكة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وجرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.



