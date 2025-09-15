محمد بن سلمان يلتقي الشرع وبيزشكيان والسوداني وشريف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة:رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية في القمتين الخليجية والعربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقد التقى الأمير محمد بن سلمان بالعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين السوري أحمد الشرع، والإيراني مسعود بزشكيان، ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، ومحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، على هامش أعمال القمة العربية - الإسلامية الطارئة.

ويجسد انعقاد القمة وحدة الدول العربية والإسلامية في الوقوف مع دولة قطر، ومواقفها الثابتة حيال حماية سيادتها وأمنها الجماعي، واستعدادها لبذل كل ما يلزم للدفاع عن أوطانها، والمحافظة على أمنها واستقرارها.

وبحث القادة خلال القمة سبل الرد الجماعي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة حماس في الدوحة، الثلاثاء الماضي.