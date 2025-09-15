وأكد نائب وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لترسيخ استقرار المبادئ القانونية وضمان الحقوق وتعزيز الشفافية وزيادة اليقين القانوني، لافتًا إلى أنه في إطار هذه النهضة أُطلقت منظومة متكاملة من التشريعات المتخصصة المتوافقة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
ويشارك في المؤتمر 32 متحدثًا وخبيرًا من 16 دولة، ويشهد 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، منها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير إستراتيجيات التدريب القضائي، والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.