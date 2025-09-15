افتتاح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض

برعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، افتتح نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي تنظمه وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، تحت شعار «التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات»، بحضور نخبة من المتخصصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نائب وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لترسيخ استقرار المبادئ القانونية وضمان الحقوق وتعزيز الشفافية وزيادة اليقين القانوني، لافتًا إلى أنه في إطار هذه النهضة أُطلقت منظومة متكاملة من التشريعات المتخصصة المتوافقة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ويشارك في المؤتمر 32 متحدثًا وخبيرًا من 16 دولة، ويشهد 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، منها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير إستراتيجيات التدريب القضائي، والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.