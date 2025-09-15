محاولات أميركية إسرائيلية لتهدئة "الغضب الخليجي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده على علاقة وثيقة مع حلفائها في الخليج ونتواصل معهم بصفة مستمرة، وجاءت هذه الكلمات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهي رسالة تهدئة واضحة إلى الدول الخليجية قبل قمة الدوحة الاستثنائية.

ولم تكن هذه الرسالة هي الوحيدة المشتركة بين أميركا وإسرائيل والتي تدور جميعها في نطاق ومحاولات تهدئة الغضب الخليجي عقب ضرب إسرائيل لمكاتب حماس في الدوحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي روبيو كذلك إن "الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز مسألة السلام لتشمل التكنولوجيا والاقتصاد". مما يؤكد أن أميركا لديها رسالة واضحة، وهي الحفاظ على علاقاتها القوية والتاريخية مع الدول الخليجية، وكذلك مع إسرائيل.

مضيفا أن "حماس لا يمكنها الاستمرار في العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار"، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب ملتزم بمواجهة هذا التهديد.

وحذر روبيو من امتلاك إيران صواريخ بعيدة المدى قادرة على تهديد استقرار المنطقة وأوروبا، مشددا على أن "سكان غزة يستحقون مستقبلاً أفضل، وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس".

وأضاف أن "حصول إيران على سلاح نووي يمثل خطرا لا يمكن القبول به"، مؤكدا أن واشنطن "ستواصل تفعيل كل وسائل الضغط على طهران".

وذكر أن بلاده تشجع حلفائها في أوروبا على فرض عقوبات جديدة على إيران، مشددا على أن "حماس يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة".

واعتبر روبيو أنه "لا فرصة للسلام دون ذلك"، واصفا حماس بأنها "تنظيم إرهابي يجب أن يسلم سلاحه، متهماً الحركة باستخدام سكان غزة كـ"دروع بشرية".

وأشار روبيو إلى أن التركيز ينصب حالياً على "الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر في إبرام صفقة بشأن غزة".

ومن جانبه، شدد نتانياهو على أنه "ليس لدى إسرائيل حليف أفضل من الولايات المتحدة وليس لدى الولايات المتحدة حليف أفضل من إسرائيل

قال نتانياهو إن قصف الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية كان "قرارا حكيما"، جازما أن قرار قصف قادة حركة "حماس" في قطر كان "قرارا إسرائيليا مستقلا وأن تل أبيب تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم".

وشدد على أن "حكومته ملتزمة بإعادة الرهائن من غزة، مؤكدا أن "هزيمة حماس أمر لا مفر منه".

وأضاف نتانياهو أن "هناك حكومات ضعيفة تتعرض لضغوط بسبب الأقليات داخلها"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب "جعل العالم أفضل"، ووصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل".

وأوضح نتانياهو أن إسرائيل تدرك جيدا أنه "يجب القضاء على حماس وضمان عدم قدرتها على تحويل غزة إلى مصدر تهديد لأمن إسرائيل".