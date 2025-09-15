قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء القطريّ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، 14 سبتمبر 2025، إن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، لن يؤدي إلّا لإجهاض مسار التفاوض، مشدّدا على أنه "يجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري"، الذي يشجّعه العجر الدوليّ.

وذكر رئيس الوزراء القطريّ في كلمة له بالاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الطارئ في الدوحة، الذي يأتي عشية قمة عربية إسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.

وأضاف أن "تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، تجلّى في الهجوم الهمجي على الدوحة"، الذي شدّد على أنه "لا يمكن توصيف الاعتداء هذا، إلا كإرهاب دولة".

وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر، ارتكب أثناء استضافة قطر، مفاوضات بشأن غزة ".

وتابع، "الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداء على موقع، بل على مبدأ الوساطة، بحدّ ذاته".

وذكر أن "ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها، عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها".

وأكّد أن "عدوان إسرائيل لن يؤدي، إلا لإجهاض مسار التفاوض"، مضيفا أن "الاعتداء على سيادة قطر، خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية".

وقال رئيس الوزراء القطري، إنه "يجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري"، مضيفا أنه "حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة".

وشدّد على أنّ "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام، بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأكّد رئيس وزراء قطر أن "ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب".

المصدر : عرب 48