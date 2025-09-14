هرتسوغ: لا تحرقوا الجسور بين إسرائيل والإمارات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بينما يجتمع زعماء العرب والدول الإسلامية في قطر للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل عقب قصفها لمكتب حماس في الدوحة، يدعو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة الإسرائيلية إلى عدم إهمال علاقاتها مع بعض الدول العربية، وقال على وجه التحديد :"لا تحرقوا الجسور مع هذه الدول"، وفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست".

ويقول هرتسوغ في مراسم إحياء ذكرى الرؤساء ورؤساء الوزراء الإسرائيليين الراحلين، إن هناك العديد من البلدان "التي تربط إسرائيل بها علاقات واسعة ومهمة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية المهمة، إلى جانب الخلافات - التي قد تكون عميقة للغاية في بعض الأحيان، وحتى المواقف التي أرفضها بشدة".

إنهم جزء من العالم الذي نسعى للبقاء فيه، وفي هذه الدول أيضًا شريحة جماهيرية كبيرة ومهمة تدعم إسرائيل، وتتوق لسماع صوتنا، كما يقول. "لذلك، علينا أن نتصرف بدبلوماسية ودبلوماسية عامة، بعزم وتصميم، دون إهمال أي مجال، والتحدث مع الجميع، والمبادرة. يجب ألا نتخلى عن علاقاتنا. يجب ألا نحرق جسورنا."

وأضاف أن إسرائيل يجب ألا "تقبل العزلة التي يسعى أعداؤنا إلى فرضها علينا".

ورغم أن هرتسوغ لم يذكرها بالاسم، فإن مصدراً في مكتبه يقول إنه يشير في المقام الأول إلى دولة الإمارات.