"قمة الدوحة".. ليست شجباً وإدانة ولن تكون حرباً.. فماذا سيحدث؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: بدأت اليوم (الأحد) بالدوحة، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد غدا الإثنين، وجاء الاجتماع التحضيري للقمة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الثلاثاء الماضي.

وعلى بعد ساعات من القمة العربية والإسلامية، وعلى بعد أميال من حيث وقع العدوان على قطر، تتطلع الدول العربية والإسلامية إلى ما يمكن أن تختلف به قمة الدوحة عن سابقاتھا، خصوصا بعد أن اشتبك الدم القطري والفلسطيني معاً بحسب تقرير موقع الجزيرة.

فقد بدأ القادة يتوافدون، وتزينت الدوحة لضيوفها من القادة، رغم جرح الهجوم الغادر الذي نفذته إسرائيل سعيا لاغتيال قيادات حماس.

وتبدو الدوحة مصممة على ألا تكون قمتها العربية والإسلامية نسخة من سابقاتها من القمم التي احتضنتها عواصم متعددة خلال السنوات الماضية، وظل سقف قراراتها قريبا من الواقع، بعيدا من قمة التوقعات.

وتحمل قمة الإثنين أكثر من سؤال وأكثر من قضية، لكنھا في نظر الشارع العربي استثنائية من حيث التوقيت والدافع.. فھل ستكون استثنائية من حيث النتائج والمخرجات؟

تأخذ القمة العربية الإسلامية غدا الاثنين أكثر من سبب لانعقادها، وإن كان هجوم "الثلاثاء" السبب المباشر، لأنه ينقل الخطر الإسرائيلي من حدود ونطاقات محددة، ليجعل منه سقفا يظلل كل العواصم العربية والإسلامية بدون استثناء. ولأن هذا السقف بات أكثر قربا، وأكثر عدوانية، سيكون البحث عن وسائل ردع الهدف الأول والمخرج المنتظر من القمة.

وفي السياق نفسه لا شك أن لآثار "طوفان الأقصى" وشلال الموت المتدفق في غزة، حضوره في القمة نقاشات ومخرجات، وكيف لا وهو الأصل الذي تفرع عنه العدوان على الدوحة قبل أيام.

خيارات وتوقعات

يمنح المنطق السياسي وحجم التفويض الشعبي للقادة المجتمعين أسقفا عالية لقرارات تضمن ردا مناسبا على العدوان على قطر، وحماية غيرها من الدول العربية والإسلامية، ووقف المجازر والعدوان على قطاع غزة، ومنها على سبيل المثال:

(1) الإدانة والاستنكار

وهي مواقف وإن كانت لا تحتاج قمة، فإنها ظلت دائما بندا ثابتا في القمم العربية والإسلامية السابقة، بل ربما كانت البند الأقوى في بيانات هذه القمم، غير أن هذا البند لا يناسب استثنائية القمة، ولا طبيعة الهجوم العدواني وسياقاته ورمزياته، وعلى حصيلة السنتين الماضيتين من العربدة الإسرائيلية على عدة عواصم عربية.

(2) وقف التطبيع وسحب السفراء

وتبدو الدول المعنية بقرار "وقف التطبيع وسحب السفراء" -من حيث العدد- محدودة، رغم اتساع التطبيع على مستوى الدول العربية والإسلامية، وسيكون قرار من هذا القبيل مؤثرا، بل ومؤلما لإسرائيل التي بنت جزءا من إستراتيجيتها في المنطقة على تعزيز وزيادة مساحة التطبيع في المنطقة.

(3) قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية

ويشمل ذلك المقاطعة الشاملة لإسرائيل وللشركات التي تتعامل معها، وهو قرار أخف من سابقه، وتتوفر ظروفه المتعددة، ويعتبر الوصول إليه أسهل من سابقه لأنه يعني تخفيض سقف العلاقة، ولا يقتضي قطعها نهائيا.

ويمكن أن يتطور خيار من هذا القبيل، إذا تقرر، إلى حالة من الحصار الاقتصادي، تشمل إغلاق أبواب المعابر العربية والإسلامية أمام السفن المتجهة نحو إسرائيل، وبإلغاء أو تجميد الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين عدد كبير من الدول العربية والإسلامية وإسرائيل. وإذا نجح هذا الخنق الاقتصادي، فسيكون تأثيره نوعيا وقويا على اقتصاد إسرائيل.

(4) حملة دولية لإدانة إسرائيل

وإذا قررت القمة العربية الإسلامية هذا التوجه، فإنها ستعزز أدوارا مهمة صدحت بها حناجر ومواقف قادة دول وسياسيين بارزين في أرجاء العالم من أميركا الشمالية إلى أوروبا مرورا بأفريقيا، وما زال صداها ضعيفا في العالم العربي والإسلامي.

(5) الضغط على حلفاء إسرائيل

البحث عن وسائل جديدة ومؤثرة للضغط على حلفاء إسرائيل، ومن أبرزهم وأهمهم الولايات المتحدة، التي لا يمكن أن تبرأ ساحتها من العدوان والهجمات الإسرائيلية التي حولت غزة إلى نهر من الدماء، ثم تجاوزت فلسطين، وتمددت لتشمل 6 دول أخرى.

(6) تفعيل الدفاع العربي والإسلامي المشترك

ويشمل ذلك تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات المشتركة، وحماية الأرض والسماء المخترقة، ويتضمن الأمر بشكل خاص التصدي لأي اختراق في أي من الأجواء العربية والإسلامية، خصوصا أنها أصبحت منذ فترة مسرحا لقاذفات اللهب التي تجاوزت دول الطوق، وانتقلت منها إلى اليمن وإيران وربما تونس، وأخيرا إلى الدوحة.

(7) تزكية مصر وقطر؟

ولا يستبعد أن تمنح القمة العربية والإسلامية قطر ومصر تفويضا وتزكية لدورهما في رعاية التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل، وسيمنح هذا التفويض مزيدا من الدعم السياسي للدوحة والقاهرة، كما سيرفع قرار من هذا القبيل أيضا سقف الممانعة والشروط والدعم الممكن للمقاومة، خصوصا بعد أن استقر خذلانها عربيا وإسلاميا طيلة السنوات الثلاث المنصرمة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التأكيد على أهمية دور قطر كوسيط موثوق ونزيه في المنطقة، مع التشديد على أن الهجوم على أراضيها هو اعتداء على جهود السلام.

(8) وقف العدوان على غزة

لا يمكن أن يخلو بيان القمة العربية الإسلامية من المطالبة بوقف العدوان على غزة، لكن هل تستطيع هذه القمة الشروع بالفعل في وقف هذا العدوان واتخاذ قرارات فعلية بكسر الحصار؟

دون شك تملك القيادات العربية والإسلامية أكثر من ورقة، وأكثر من دور يمكن تنفيذه في هذا المجال، ومع ذلك تبدو الرهانات المحلية والإقليمية متعددة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبرنامج "الجانب الآخر" إن لدى الدول العربية والإسلامية الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عند قطر حسب قوله.

ومع ذلك يتطلع الشارع العربي والإسلامي -وفق ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي- إلى قرارات يمكن الشروع فعليا في قرارات متعددة منها على سبيل المثال: ممارسة ضغوط دولية لوقف العدوان والتجويع في غزة، وفتح معبر رفح، وممارسة ضغوط دولية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تحت حماية عسكرية عربية وإسلامية، وتحديد مسار للشروع في تعمير غزة.

المواجهة العسكرية مستبعدة

ورغم تعدد هذه الخيارات وسهولة بعضها، فإن خيار المواجهة عسكريا مع إسرائيل يبدو الأبعد في نظر المراقبين، إذ لا تبدو له سوابق، ولا تتوفر له أدنى درجات التوحد والتحالف في الخطابات العربية والإسلامية.

ويبقى الصوت السياسي والدبلوماسي وسوط الاقتصاد أبرز ما يمكن أن ترفعه قمة الدوحة في وجه إسرائيل. وبين طموح الشارع ورھانات الحكام، يبقى للاستثناء مجال واسع يمكن أن تخترقه ھذه القمة مثلما اخترقت إسرائيل أكثر من مجال عربي وإسلامي، وفقاً لتقرير موقع "الجزيرة".