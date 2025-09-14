الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

تسلم الجيش اللبناني، صباح أمس، ثلاث شاحنات من السلاح الفلسطيني في مخيم «البداوي» للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، وخمس شاحنات من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في إطار استكمال عملية تسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية، حيث جرى تسلم السلاح من «حركة فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في تصريح صحفي من مخيم البداوي، انتهاء تسليم خمس شاحنات في مخيم عين الحلوة، موضحاً أن «عملية تسليم السلاح هي مسار جدي ومستمر، وهناك حوار مع الفصائل الفلسطينية الأخرى لتسليم سلاحها».

وكانت المرحلة الأولى من عملية تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني بدأت في مخيم برج البراجنة في بيروت، في 21 أغسطس الماضي، ثم تسليم السلاح في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور في جنوب لبنان في 28 من نفس الشهر.

وكان اجتماع جرى بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في 21 مايو الماضي، وأكد الرئيسان على سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.