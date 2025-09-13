بولندا تنشر مقاتلات بسبب تهديد الطائرات المسيرة

13 سبتمبر 2025 21:06

ذكرت السلطات في وارسو أنها نشرت مقاتلات بولندية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المجال الجوي في عملية "احترازية"، اليوم السبت، بسبب تهديد من ضربات من مسيرات في مناطق مجاورة بأوكرانيا.

كما أغلق مطار مدينة لوبلين شرقي البلاد.

تقرر نشر المقاتلات بعدما عبرت 19 مسيرة إلى بولندا يوم الأربعاء الماضي، مما دفع الناتو إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها.

وأفادت القيادة العملياتية للجيش البولندي، عبر منصة "إكس" بعد ظهر اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل على الأرض وأنظمة الاستطلاع في حالة تأهب قصوى.

وشددت على أن "هذه الأعمال ذات طبيعة احترازية"، وترمي إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية مواطني البلاد.

وأشارت إلى تهديد من ضربات بمسيرات في مناطق أوكرانية محاذية لبولندا، لكنها لم تدلي بمزيد من التفاصيل. وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "العمليات الجوية الاحترازية" بدأت في المجال الجوي البولندي بسبب التهديد الذي تشكله المسيرات التي تعمل فوق مناطق أوكرانية قريبة.