لندن تنشطر!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اليسار مقابل اليمين المتطرف البريطاني وجهًا لوجه في شوارع لندن اليوم السبت على خلفية الهجرة غير المشروعة.

شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات حاشدة ومسيرات نظمها يمينيون مناهضون للمهاجرين، وآخرون مناهضون للعنصرية.

حزام امني

وخشية مخاوف من وقوع اشتباكات بين الجانبينـ استعدت شرطة لندن بنشر أكثر من 1,600 شرطي، من بينهم حوالي 500 تم جلبهم من قوات خارج العاصمة.

وكان القلق الرئيسي هو من اندلاع مواجهات بين مسيرة "Unite the Kingdom" بقيادة الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، وبين المسيرة المضادة "Stand Up To Racism".

وبدأ موكب روبنسون الاحتجاجي المناهض للمهاجرين (قدر بنحو 110 ألف مشارك) بالقرب من جسر ووترلو وانتهي بتجمع في وايتهول، بحضور آلاف المشاركين الذين حملوا أيضًا رسالة لإحياء ذكرى الناشط المحافظ الأميركي تشارلي كيرك، الذي أُطلق عليه النار حتى الموت هذا الأسبوع في يوتا.

وتجمعت تظاهرة مضادة تنظمها حركة «واجهوا العنصرية» في الطرف الآخر من وايتهول، وهو الطريق الرئيسي المؤدي إلى البرلمان.

حرية التعبير

قائدة الشرطة، كلير هاينز، وعدت بأن الشرطة "ستعمل بحزم لمنع العنف، لكنها أيضاً ستكفل حرية التعبير بموجب القانون".

وفي نهاية الأسبوع الماضي فقط تم اعتقال حوالي 900 متظاهرين خلال مظاهرة ضد حظر نشاط مجموعة "أكشن فلسطين".

قضية الهجرة، التي أصبحت القضية السياسية المركزية في بريطانيا، تواصل إثارة الجدل والمظاهرات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد.

كما طغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، إذ تواجه البلاد عدداً قياسياً من طلبات اللجوء، ووصول المهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزية، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.

ووسط الانتقادات الشعبية المتزايدة بشأن الهجرة، أجرى رئيس الوزراء كير ستارمر تغييراً وزارياً، هذا الشهر، شمل تعيين شابانا محمود وزيرة للداخلية.