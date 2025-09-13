السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة. والمملكة إذ تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة.



