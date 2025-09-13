اخبار العالم

نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة

0 نشر
0 تبليغ

  • نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة 1/4
  • نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة 2/4
  • نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة 3/4
  • نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة - الاتحاد للأخبار

أسواق المال

close.svg

الأخبار العالمية

f2ee2cf9be.jpg

رئيسة وزراء نيبال المعينة حديثاً سوشيلا كاركي بعد أداء اليمين الدستورية في مقر الرئيس في كاتماندو

2c2c686cdd.jpg

13 سبتمبر 2025 11:25

حل الرئيس النيبالي رام تشاندرا بودل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من أمس الجمعة.
جاء ذلك في أعقاب احتجاجات على مدى أسبوع أفضت إلى تعيين أول امرأة في منصب رئيس الوزراء لإدارة الفترة الانتقالية.
وأعلن مكتب الرئيس تلك القرارات بعد ساعات فقط من تعيين بودل رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي لتولي رئاسة الحكومة عقب الاحتجاجات الحاشدة التي أجبرت رئيس الوزراء كيه.بي شارما أولي على الاستقالة.
وجاء في بيان لمكتب الرئيس أنه "حل مجلس النواب... وحدد يوم الخميس الخامس من مارس 2026 موعدا للانتخابات".

المصدر: وكالات

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا