اخبار العالم

البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر

0 نشر
0 تبليغ

  • البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر 1/4
  • البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر 2/4
  • البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر 3/4
  • البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر - الاتحاد للأخبار

أسواق المال

close.svg

الأخبار العالمية

f48d8411c0.jpg

البرلمان العربي والأفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر

ee00e24078.jpg

13 سبتمبر 2025 09:09

القاهرة (الاتحاد)

أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها. وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.
وفي السياق، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر.  وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي أمس، إن «هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول». وأضافت: «تجدد الكويت موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها».

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا