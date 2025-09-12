الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أحيت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الذكرى الـ24 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 التي راح ضحيتها الآلاف.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الأذهان لحظات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تضمنت مقتطفات من أحاديث ركاب كانوا على متن الطائرات المختطفة التي تم تنفيذ الهجمات بها.

وقال ترامب، خلال مراسم إحياء ذكري الهجمات، التي أقيمت في ساحة داخلية بمبنى وزارة الحرب (البنتاغون) "اليوم، كأمة واحدة، نجدد عهدنا المقدس بأننا لن ننسى أبدا أحداث 11 سبتمبر 2001".

وأضاف "إن العدو محكوم عليه بالفشل دائما، فنحن نتحدى الخوف ونثبت في وجه النيران".

كما حضر ترامب في البنتاغون، مراسم تأبين لـ184 عسكريا ومدنيا قتلوا عندما اصطدمت طائرة مختطفة بمقر الوزارة.

عمدة نيويورك يحضر إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

في موقع "غرواند زيرو" حيث كان ينتصب برجا مركز التجارة العالمي، يشارك أقارب نحو ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في هذه الاعتداءات، في مراسم طويلة تتخللها تلاوة أسماء القتلى كما هي الحال في كل ذكرى سنوية.

وفي حقل زراعي قرب شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، أقيمت مراسم مماثلة تخللتها لحظات صمت، وتلاوة أسماء الضحايا، ووضع أكاليل الزهور، تكريما لضحايا الرحلة رقم 93 للطائرة المختطفة التي تحطمت بعد أن حاول أفراد طاقمها وركاب اقتحام قمرة القيادة.