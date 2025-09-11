قطر: شراكتنا الدفاعية مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: نفت دولة قطر وجود أي نية لديها لإعادة تقييم شراكتها الأمنية والدفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه الشراكة "أقوى من أي وقت مضى"، وذلك في بيان رسمي صدر الخميس عن مكتب الإعلام الدولي القطري.

وجاء في البيان:

"الادعاء الذي نقلته وكالة أكسيوس عن مصدر مجهول 'مطلع' بأن دولة قطر تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو ادعاء لا أساس له من الصحة".

وأضاف البيان أن ما تم تداوله هو "محاولة بائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر انتشار الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام"، على حد وصفه.

وأكدت قطر أن علاقاتها الدفاعية مع واشنطن ستستمر في النمو، مشيرة إلى أن "كلا البلدين حرصا على دعم بعضهما البعض على مدار السنوات، وسيواصلان العمل معًا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين".

ويأتي البيان بعد يومين من تنفيذ إسرائيل هجومًا جويًا استهدف مقرات سكن لقيادات في حركة "حماس" داخل العاصمة القطرية، أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، قد صرّح أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بالضربة بعد وقوعها.