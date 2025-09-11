كندا تقيم علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت كندا، مساء الأربعاء 10 أيلول 2025 ، إنها تُقيم علاقاتها الثنائية مع إسرائيل عقب هجومها على قطر.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في تصريح صحفي، إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها، الثلاثاء، على وفد حركة " حماس " التفاوضي في قطر.

وأكدت أناند، أن بلادها تعتبر هذا الهجوم "غير مقبول" وأنه انتهاك للمجال الجوي القطري.

وذكرت أن الحكومة الكندية تتجه للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وتقيّم علاقاتها مع إسرائيل.

وأشارت الوزيرة الكندية إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر جاء في وقت تسعى فيه الدوحة للتوسط من أجل السلام في الشرق الأوسط.

المصدر : وكالات