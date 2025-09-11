إضراب في قبرص يشل حركة الطيران

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع أن يواجه المسافرون جواً في قبرص اليوم الخميس اضطرابات في حركة الطيران بسبب إضراب عام.

ووفقا للشركة المشغلة لمطاري لارنكا وبافوس فإن نحو 40 رحلة جوية و 15 ألف راكب سيتضررون من الاضراب بحلول منتصف اليوم.

ويهدف الاضراب، الذي نظمته النقابات العمالية، للاحتجاج على خفض التعويضات التلقائية عن التضخم.

ويشار إلى أنه منذ عام 2023، تم دفع ثلثي التعويضات، بدلا من المبلغ بأكمله.

ومن المقرر أن يستمر الاضراب من الحادية عشر صباحا حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0800 1100- بتوقيت جرينتش)، وسيؤثر على المدارس ووسائل النقل العامة وقطاعات من الخدمات الصحية. وستواصل البنية التحتية المهمة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات الطوارئ العمل بقوة عاملة محدودة.

وقد وصل النزاع بين النقابات ورابطات أصحاب العمل والحكومة بشأن مستقبل تعويضات التضخم لطريق مسدود.

وبعد إخفاق المفاوضات، سوف يتم استئناف المباحثات بوساطة وزارة العمل.