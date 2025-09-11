صحيفة أميركية تصف الهجوم الإسرائيلي في الدوحة بـ "خطأ تكتيكي نادر"

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، 10 سبتمبر 2025، الهجوم الإسرائيلي في الدوحة الذي استهدف قادة حركة حماس ، أمس، بأنه "خطأ تكتيكي إسرائيلي نادر".

وقالت الصحيفة، إن الهجوم لم يسفر عن مقتل قادة كبار في حماس، "لكنه حطم إحدى القنوات القليلة لوقف الحرب على قطاع غزة ".

وأضاف التقرير أن قصف الفيلا في الدوحة، التي كان قادة حماس مجتمعين فيها لمناقشة مقترح نهائي لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكان مسؤول قطري رفيع قد نقله لقادة حماس، أصاب المسؤولين القطريين "بصدمة وانزعاج".

وبدا أن الضربة ستُقوّض دور قطر كوسيط في الحرب، مُزيلةً بذلك القناة الأكثر موثوقيةً لنقل الرسائل إلى قادة حماس في غزة، وفقا للتقرير.

ونقل التقرير عن مصادر قطرية قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة وعدتهم، الشهر الماضي، بعدم استهداف مسؤولي حماس في قطر. "لكن هذا الوعد تبيّن أنه فارغ".

وأظهر "الهجوم الإسرائيلي الخطير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يُشنّ هجومًا شاملًا لإجبار حماس على الاستسلام في حرب غزة. ويبدو نتنياهو الآن مُصمّمًا، بل ويُقال مُستميتًا، على تدمير حماس لدرجة أنه يُخالف الأعراف والقيود السابقة"، وفقا للتقرير.

المصدر : عرب 48