مناورات روسية بيلاروسية جديدة تثير القلق الأوروبي

تنطلق هذا الأسبوع مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تحت اسم «زاباد 2025»، في ظل أجواء مشحونة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وتستمر التدريبات حتى 16 سبتمبر، وتركز على محاكاة صد هجمات تشمل الغارات الجوية وعمليات التخريب، بحسب بيانات رسمية من موسكو ومينسك.

واعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن التدريبات تعرقل الجهود الدبلوماسية المدعومة من الولايات المتحدة لوقف الحرب، وتزيد من المخاطر على الأمن الإقليمي.

وزاد التوتر بعد إعلان بولندا أن طائرات روسية مسيّرة دخلت أراضيها مؤخرًا وأُسقط بعضها بمساعدة حلف الناتو، وهو ما اعتبرته وارسو استفزازًا متعمدًا.

مراقبة التدريبات

من جانبها، قللت بيلاروسيا من حجم التدريبات، مشيرة إلى مشاركة نحو 7 آلاف جندي فقط، مع تنفيذ الجزء الأكبر من الأنشطة في عمق أراضيها. ودعت مينسك مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف الناتو لمتابعة سير التدريبات.

لكنّ جانبًا مثيرًا للجدل يتعلق بخطط محاكاة استخدام الأسلحة النووية الروسية الموضوعة في بيلاروسيا، بعد توقيع اتفاقيات أمنية جديدة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو نهاية العام الماضي. وبحسب محللين، لا تشمل التدريبات نشر الأسلحة فعليًا، بل تركز على آليات اتخاذ القرار والتنسيق المشترك.

ورغم محاولات لوكاشينكو مؤخرًا إظهار انفتاح نسبي على الغرب، فإن الدعم المستمر لروسيا وإيواء قواتها وأسلحتها يضع بيلاروسيا في قلب التوتر مع الناتو. وفي المقابل، أعلنت بولندا وليتوانيا عن مناورات عسكرية متزامنة، بينما تقود ألمانيا تدريبات «كوادريجا 2025» بالتوازي.

استغلال المناورات

ويرى مراقبون أن هذه الأنشطة تعكس حالة الاستقطاب المتزايد في أوروبا الشرقية، حيث يظل القلق قائمًا من احتمال استغلال المناورات لتبرير خطوات عسكرية جديدة.

وتأتي هذه المناورات في وقت حساس، إذ يتذكر جيران بيلاروسيا أن آخر تدريبات مشابهة عام 2022 سبقت مباشرة دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. لذلك، أعربت كييف وبولندا ودول البلطيق عن قلقها من أن يكون لهذه المناورات أهداف تتجاوز الجانب التدريبي.