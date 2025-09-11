إصابة  فلسطينيين باعتداءات  لمستوطنين في جنوب الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أصيب فلسطينيان في اعتداءين منفصلين نفذهما مستوطنون إسرائيليون جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «فلسطينياً أصيب بجروح، إثر تعرضه للدهس من مستعمر في بلدة سِعير شمال مدينة الخليل».

وأضاف أن «شخصاً أصيب في منطقة واد سعير، برضوض وجروح، ونقل إلى أحد المراكز الطبية».

وشرق مدينة الخليل، قالت منظمة حقوقية متخصصة بالدفاع عن حقوق البدو في بيان، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على شخص من بلدة سعير أثناء تواجده في برية «بني نعيم»، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وأشارت إلى نقل المصاب إلى المستشفى الأهلي في الخليل، ووصفت حالته الصحية بـ«الحرجة للغاية».

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن المستوطنين نفذوا 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أغسطس.

وأوضحت أن الاعتداءات تمثلت بهجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، كما أقاموا 18 بؤرة جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.