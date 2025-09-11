الأمم المتحدة تتعهد بالبقاء في غزة «أطول فترة ممكنة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (غزة)

تعهدت الأمم المتحدة أمس، بالبقاء في مدينة غزة أطول فترة ممكنة والبقاء في جميع أنحاء القطاع وبذل أقصى جهد لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة.

وقال فريق الأمم المتحدة الإنساني في الأراضي الفلسطينية في بيان: «هذه الكارثة من صنع الإنسان، وتقع المسؤولية علينا جميعاً».

بدوره، أكد المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، أن المجاعة واقعة في غزة والجوع يضرب سكان القطاع، موضحاً أن خبراء الوكالة هم من توصلوا إلى هذه الحقيقة.

وأضاف أن «هناك مساعدات تدخل إلى غزة لكنها ليست كافية، وأن مصر تحولت إلى مركز إنساني، لكنّ هناك قيوداً تمنع وصول المساعدات إلى داخل القطاع».

وشدد على أن «الوكالة كانت نشطة في التواصل مع الشعب الفلسطيني، لكن الوضع تغير وبات عليهم السير مسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الطعام».

وأوضح أن «الوكالة لديها الموارد والأشخاص، لكنها غير قادرة على تأدية مهامها بسبب الوضع السياسي، وبحاجة إلى قرار سياسي بالقضاء على المجاعة».

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، بينهم طفل خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات المجاعة إلى 404 أشخاص بينهم 141 طفلاً.

وأوضحت الوزارة أن الفترة التي أعقبت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حالة المجاعة في غزة شهدت تسجيل 126 وفاة مرتبطة بسوء التغذية، بينهم 26 طفلاً.

بدورها، حذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، اولغا شيريفكو، من خطورة استمرار انتشار المجاعة في غزة، لا سيما مع توسع العمليات العسكرية، وتزايد المعاناة اليومية للسكان، مما يجعل الوضع الإنساني في القطاع من بين الأسوأ عالمياً.

وقالت شيريفكو، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الوضع الإنساني في غزة حالياً وصل إلى مرحلة خطيرة، حيث يذهب الأطفال للنوم جائعين، والآلاف من الأسر لا تزال تبحث عن مأوى آمن، بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية يوماً بعد يوم، مضيفةً أن استمرار انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، يجعل الحياة اليومية صراعاً مستمراً من أجل البقاء.

وأشارت إلى أنه لا يوجد طريق آخر لمنع انتشار المجاعة سوى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة، مشددةً على ضرورة الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول غير مقيّد للمساعدات إلى مختلف مناطق غزة.

توسع المجاعة

ذكرت المسؤولة الأممية أن توقف التدفقات التجارية على نطاق واسع، وانهيار أنظمة الأسواق والخدمات الأساسية والإنتاج الغذائي المحلي، يُنذر بتوسع نطاق المجاعة، مشددة على ضرورة استعادة التدفقات التجارية على نطاق واسع.