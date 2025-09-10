للمرة الثانية.. استهداف جديد لـ "أسطول الصمود" قبالة السواحل التونسية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت مصادر تونسية، تعرّض السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود المتجه إلى غزة لهجوم بطائرة مسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، في ساعة متأخرة من الليل، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت أن فرق الإطفاء وطاقم السفينة تمكنوا لاحقا من السيطرة على النيران، كما نجا الطاقم على متن الاسطول من الاستهداف.

وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن يتمكن الطاقم وفرق الإطفاء من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود لكسر الحصار من تونس إن الأسطول سيبحر اليوم الأربعاء إلى غزة كما هو مقرر مهما كانت الظروف والأحوال.

ويواصل الأسطول الدولي، الذي يضم ناشطين ومساعدات من 44 دولة، استعداداته لمتابعة رحلته نحو قطاع غزة رغم التحذيرات من مخاطر استهدافه المتكرر.

وقالت اللجنة المنظمة من تونس إن الهجوم قيد التحقيق الأمني، لكنه لن يثني المشاركين عن المضي قدمًا في مهمتهم.

وفي مؤتمر صحافي عقد في الشارع بعد منع السلطات تنظيمه، شدد المنظمون على تصميمهم الوصول إلى غزة، معتبرين أن ما جرى لن يغير وجهتهم.

من جانبها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي أن الهجوم لن يعطل مهمة الأسطول، وحيت المشاركين على تحركهم من أجل سكان غزة المحاصرين.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الأسطول رحلته في إطار مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، وتوصيل مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكانه.

المصدر : عرب 48