بريطانيا: بوتين يختبر الغرب بهجماته على بولندا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يختبر" الغرب، بتصعيده هجماته على أوكرانيا وتوغله في المجال الجوي البولندي.

وفي الليلة الماضية، دخلت عدة طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي - وبالتالي المجال الجوي لحلف الناتو.

وأدى ذلك إلى إسقاط الجيش البولندي، إلى جانب القوات الجوية الهولندية، عددًا من الطائرات بدون طيار - في أول صراع مباشر بين دولة عضو في حلف الناتو وروسيا.

اجتماع

وعقد وزير الدفاع البريطاني اجتماعًا مع نظرائه من مجموعة الدول الخمس الأوروبية (E5) في لندن اليوم الأربعاء، والذي كان مُخططًا له قبل الضربات.

وفي مؤتمر صحفي، قال هيلي: "نحن، مجموعة الدول الخمس الأوروبية، نُدين هذه الهجمات بشدة. إن تصرفات روسيا متهورة، وخطيرة، وغير مسبوقة. ونرى ما يفعله بوتين. إنه يختبرنا مرة أخرى. وسنصمد مرة أخرى."

كما طلب من القوات المسلحة البريطانية "دراسة خيارات تعزيز الدفاع الجوي لحلف الناتو فوق بولندا"، عقب الهجمات.

وشارك حوالي 200 طيار وطاقم أرضي من سلاح الجو الملكي البريطاني في عملية دولية مُعززة للشرطة الجوية (eAP) استمرت أربعة أشهر في بولندا، وانتهت في أواخر يوليو، ولم يعودوا إلى قواعدهم في المملكة المتحدة إلا مؤخرًا.

وشهدت العملية تمركز طائرات يوروفايتر تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في القاعدة الجوية الثانية والعشرين في مالبورك، حيث كانت على أهبة الاستعداد للمساعدة في "الدفاع عن المجال الجوي لحلف الناتو وردعه".

وأضاف هيلي أن المملكة المتحدة لديها بالفعل حوالي 300 فرد من القوات المسلحة في بولندا.

وقال إن المملكة المتحدة "ستبذل قصارى جهدها كجزء من حلف الناتو، في إطار استجابة جماعية طلبت منها بولندا منا، نحن حلفاؤها في الناتو".