كيف استهدفت إسرائيل قادة حماس في الدوحة؟

أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة حماس في قلب الدوحة، ظهر الثلاثاء.

فيما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 10 ذخائر ثقيلة أصابت مقر حماس بقطر، حيث شاركت 15 مقاتلة وعدد من المسيرات في العملية العسكرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك "هاجما من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة قيادة حركة حماس".

وجاء في البيان: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات، ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل".

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا "إسرائيل بادرت إليها.. إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، إن هذه "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة شهدت، اليوم الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، تحديداً في حي كتارا.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم ضد حماس في قطر، وقدمت دعماً كاملاً، في حين أدانت قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بـ"الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت أن الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر. وتؤكد الخارجية القطرية أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.