المغرب يدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر وانتهاك سيادتها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعربت المملكة المغربية عن إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

على صعيد آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتوخت هذه المباحثات مواصلة وتعزيز الحوار السياسي والعلاقات الودية التقليدية بين البلدين.

وأشاد الوزيران بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على صعيد العلاقات الثنائية، بفضل الإرادة المشتركة للملك محمد السادس، والرئيس فلاديمير بوتين .

يذكر أنه بمناسبة الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى موسكو سنة 2016 ،جرى إبرام شراكة استراتيجية معمقة بين البلدين.

في سياق ذلك، أكد بوريطة ولافروف على ضرورة مواصلة العمل المنجز منذ سنة 2016 وتعميقه ليشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التطرق للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وخاصة التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة.

كما تطرق الوزيران إلى القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي واتفقا على مواصلة الحوار السياسي بين البلدين وفق روح بناءة واحترام متبادل .