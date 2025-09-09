انقطاع الكهرباء عن عشرات الآف المنازل في برلين

ابوظبي - سيف اليزيد - انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في برلين ظهر الثلاثاء بعد اندلاع حريق في برجين للكهرباء، في حادث تشتبه الشرطة بكونه جريمة متعمدة قد يكون دافعها سياسياً، حسبما أفادت لفرانس برس.

ووقع الحريق ليل الاثنين-الثلاثاء في حي يوهانيسثال جنوب شرق العاصمة، وفقاً لمتحدثة باسم شرطة برلين.

واستغرق رجال الإطفاء نحو ساعة لإخماد الحريق، الذي تم اكتشافه نحو الساعة الثالثة صباحاً (الواحدة بتوقيت غرينتش) في البرجين الكهربائيين.

وأدى الحريق إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 43 ألف منزل و3 آلاف شركة، حسبما أفادت الشرطة.

وأفاد متحدث باسم شركة تشغيل شبكة الكهرباء في برلين، بأن 50 ألف مشترك تأثروا، وبحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، أُعيد التيار الكهربائي إلى 15 ألفاً منهم.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة إلى الاشتباه في «حريق متعمد» من دون استبعاد «دافع سياسي» وراءه، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن هذا قد يفسر «نوع المنشأة المستهدفة» والأضرار التي لحقت بها.

ووصف المتحدث باسم شركة تشغيل الشبكة حجم انقطاع التيار الكهربائي بأنه «غير مسبوق».

وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث وتبحث عن أدلة في المنطقة.

وتأثرت أيضاً دور رعاية للمسنين ومدارس وحضانات بانقطاع التيار، بحسب المصدر الأمني.

ونقل رجال الإطفاء بعض المرضى من دور الرعاية إلى مستشفيات قريبة. كما تراقب الشرطة حركة المرور في بعض المناطق نظراً لتعطل العديد من إشارات المرور.