الهند: بدء التصويت في انتخابات نائب الرئيس.. ومودي يدلي بصوته

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ التصويت في انتخابات نائب الرئيس الهندي اليوم الثلاثاء، وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي أول من يدلي بصوته، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وتشهد الانتخابات منافسة مباشرة بين مرشح التحالف الحاكم سي بي راذاكريشنان ومرشح المعارضة المشتركة بي سوديرشان ريدي، حيث يتمتع التحالف بقيادة حزب بهارتيا جاناتا بميزة واضحة في الانتخابات التي أجريت بسبب الاستقالة المفاجئة لنائب الرئيس جاجديب دهانكار.

وسيقوم أعضاء مجلسي البرلمان بالإدلاء بأصواتهم في مبنى البرلمان بين الساعة 10 صباحا و5 مساء اليوم الثلاثاء. وسيبدأ فرز الأصوات الساعة 6 مساء، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت متأخر من المساء. يشار إلى أن أعضاء البرلمان ليسوا ملزمين بتعليمات الأحزاب للتصويت في انتخابات نائب الرئيس، والتي تجري بموجب نظام التصويت السري.

وتتألف الهيئة الانتخابية لانتخابات نائب الرئيس من إجمالي 788 عضوا، 245 من مجلس الشيوخ (راجيا سابها) و543 من مجلس النواب (لوك سابها). كما أن الأعضاء الـ12 المعينين في مجلس الشيوخ مؤهلون أيضا للتصويت في الانتخابات.

ويشار إلى أن القوة الحالية للهيئة الانتخابية هي 781 عضوا حيث أنه لا تزال هناك ستة مقاعد شاغرة في مجلس الشيوخ ومقعدا واحدا في مجلس النواب. وهذا يجعل فاصل الأغلبية عند 391 صوتا.