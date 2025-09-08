إعصار "تاباه" يصل جنوب الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إعصار تاباه جنوب الصين اليوم الاثنين، مما أدى لإغلاق المدارس واضطراب حركة الطيران وإجلاء الآلاف من الأشخاص. وعلق المركز الاقتصادي لإقليم جوانجدونج بالقرب من هونج كونج بعض خدمات القطارات والعبارات قبل العاصفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

وذكر التلفزيون الصيني المركزي أنه تم إغلاق العشرات من أماكن المناظر الطبيعية في المنطقة بحلول مساء أمس الأحد.

وقال التلفزيون الصيني إن الاعصار وصل مدينة تايشان بالإقليم نحو الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي. ورفع مرصد هونج كونج التحذير من الاعصار ليلة أمس الأحد إلى أعلى ثالث مستوى.

وشهدت هونج كونج إلغاء نحو 100 رحلة جوية. وقد أصيب ثلاثة أشخاص في العاصفة وتم إرسالهم للمستشفيات لتلقى العلاج. وتلقت الحكومة أكثر من 100 تقرير بشأن سقوط أشجار وحالتي فيضانات بالمدينة، حيث سعى المئات من الأشخاص للجوء في مراكز مؤقتة. كما تم تعليق جلسات المحاكم.