ترامب: نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس للإفراج عن كل الرهائن

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن مفاوضات وصفها بـ "المعمقة للغاية" تجرى مع حركة حماس ، للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة .

وقال ترامب في تصريحاته: "نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن"، مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية.

وأضاف ترامب "على حماس الإفراج عن كامل الرهائن وستحدث أمور جيدة"، مهددا في الوقت نفسه "إن لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فسيكون الوضع صعبا وقاسيا، وهذه وجهة نظري والخيار يعود لإسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي "بحسب ما سمعت فإن من بين الرهائن العشرين الأحياء ربما يكون هناك من توفوا مؤخرا"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الأسرى تضعها في موقف صعب.

وكان ترامب قد وعد بإنهاء سريع للحرب على غزة خلال حملته الرئاسية، لكن التوصل إلى حل لم يكن سهلا.

ولا يزال نحو 50 أسيرا إسرائيليا محتجزين لدى حماس في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت حماس إنها على استعداد لإبرام صفقة شاملة تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى لديها بدفعة واحدة مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وإعادة إعمار القطاع و فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بالإفراج عن جميع الأسرى ونزع سلاح حماس وغزة وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع وتشكيل إدارة مدنية بديلة.

المصدر : عرب 48