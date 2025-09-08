مباحثات سعودية - بريطانية حول الأوضاع بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وفي مستهل الاتصال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان الوزيرة كوبر بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية في بريطانيا، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز جهود السلام في المنطقة والعالم.

كما تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.