واشنطن تنقل إلى الفلسطينيين مبادئ صفقة شاملة لإنهاء الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

بعث المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رسائل إلى حركة حماس بشأن صفقة شاملة للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب على غزة، وذلك عبر ناشط إسرائيلي ساعد في مفاوضات الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل أكثر من عقد، فيما قال مسؤولون في الحركة إنهم منفتحون على أي أفكار لاتفاق هدنة جزئي أو دائم لوقف إطلاق النار.

وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن الناشط الإسرائيلي جيرشون باسكين نقل رسائل ويتكوف، وأنه على تواصل مع القيادي في حماس، غازي حمد، لافتاً إلى أن المقترح تضمن عدة مبادئ عامة، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات الذين يقدر عددهم بنحو 48 محتجزاً.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أمس، أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حركة حماس، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين.