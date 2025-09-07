اخبار العالم

روسيا تعلن قصف أهداف عسكرية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت روسيا، اليوم الأحد، إنها استخدمت الطائرات المقاتلة والمسيرة والصواريخ والمدفعية لقصف مصانع الأسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومطارات حربية وترسانات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة إلى جانب قوات الصواريخ والمدفعية... ألحقت أضرارا بأهداف في المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وذكرت الوزارة أيضا أن القوات الروسية استهدفت مصانع الطائرات المسيرة، ومنشآت التخزين والإطلاق الخاصة بالطائرات المسيّرة طويلة المدى، وترسانات، ومطارات حربية، ومحطات رادار، وأماكن تجمع الجنود الأوكرانيين.
وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ من طراز هيمارس، و210 طائرات مسيرة.

