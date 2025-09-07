ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - سجل إقليم البنجاب 56 حالة وفاة حتى الآن بسبب الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت مؤخراً، طبقاً لما ذكره المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية عرفان علي كاثيا اليوم الأحد.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال كاثيا إن العديد من المناطق بإقليم البنجاب شهدت هطول أمطار غزيرة ، حيث بلغ معدل هطول الأمطار 72 ملليمتراً في مانجلا مع استمرار الأمطار في جوجرات، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وأكد أن جوجرات واجهت "فيضانات شديدة" في الساعات الـ48 الماضية، على الرغم من أنه تم تطهير طرق رئيسية الآن، بينما بعض الشوارع مازالت مغمورة بالمياه وسيتم تجفيفها في غضون الساعات الـ22 المقبلة.

وذكر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية في إقليم البنجاب أن 25 منطقة و4155 قرية تضررت. ويعيش ما بين 60 ألف و 70 ألف شخص حالياً في مخيمات إغاثة، بينما تم إقامة حوالي 500 مخيم طبي ، يقدم علاجاً إلى حوالي 190 ألف شخص.