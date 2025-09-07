الجيش السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر

أكد الجيش السوداني التزامه بإنهاء حصار قوات «الدعم السريع» المفروض على مدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور، التي تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة جراء استمرار المعارك.

وأعلن الجيش أنه نجح في إيقاف تقدم «الدعم السريع» من المحور الجنوبي للمدينة، في وقت تتعرض فيه أطراف الفاشر لقصف مدفعي متواصل أدى إلى تدمير البنى التحتية، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة. وبحسب تقديرات محلية، فإن نحو 900 ألف شخص يواجهون خطر الجوع بسبب الحصار المستمر. حصار ومعارك متواصلة

تفرض قوات «الدعم السريع» حصارا على الفاشر منذ مايو 2023، بوصفها المدينة الرئيسية الوحيدة في الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش. ويطول القصف المتكرر الأحياء السكنية ومواقع عسكرية، مخلفا ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي، فضلا عن نقص حاد في المواد الغذائية والدواء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتكتسب الفاشر أهمية إستراتيجية كونها مركزا لعمليات الإغاثة في ولايات دارفور الخمس، ما يثير قلقا دوليا متزايدا بشأن تداعيات استمرار المعارك على المدنيين. تصريحات وتصعيد مرتقب

من جهته، جدد نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، في خطاب ألقاه من الخطوط الأمامية بإقليم كردفان، تأكيده عدم وجود مجال للتفاوض مع «الدعم السريع»، مشيرا إلى أن خيار الجيش هو الحسم العسكري.

ويرجح مراقبون أن تؤدي هذه التصريحات إلى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في دارفور وكردفان خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار انعدام أي مؤشرات على تسوية سياسية وشيكة.

حصيلة الصراع وآثاره

منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، أسفرت المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل بحسب إحصاءات رسمية، بينما قدرت دراسة أكاديمية دولية العدد بنحو 130 ألفا. كما تسببت المعارك في نزوح ولجوء ما يقارب 15 مليون شخص، وفق تقارير الأمم المتحدة، وسط انتشار واسع للجوع، وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية.

وبات السودان منقسما بين مناطق نفوذ الطرفين، حيث يحتفظ الجيش بسيطرته على شمال وشرق البلاد، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطق دارفور وأجزاء من الجنوب.